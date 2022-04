NUR FÜR ALTE MÄNNER?

Es gibt ihn schon lange mit Schweizer Kreuzen, den umstrittenen F-35-Jet des amerianischen Herstellers Lockheed Martin. Natürlich nicht als Arbeitsgerät für die Piloten – er steht in einer Glasvitrine. Gleich daneben ist der schon vor der Evaluation ausgeschiedene «Gripen» parkiert, und im Nebenzimmer wartet noch ein französischer «Rafale»-Jet. Diese Luftwaffe besteht natürlich nur im Massstab 1:72 und aus Plastik. Aber hey, es steckt einiges an Arbeit drin, die Finanzen werden nicht überstrapaziert und der Fluglärm ist kein Problem!

Der Bau solcher Plastikbausätze sei ein «Hobby der alten Männer», las ich kürzlich in einem Magazin. Ich zuckte kurz zusammen – aber stört mich das? Nach einem anstrengenden Tag kraulen einige zum Runterfahren auf geistige Betttemperatur…