In der Kirche ertönten dieses Wochenende ganz besondere Klänge. Der Gospelchor unter der Leitung von Ursina Humm Zürcher sang am Samstag um 17 Uhr bekannte Gospels wie «Happy Day» und «I will follow him». Musikalisch unterstützt wurden die SängerInnen lediglich durch ein Piano, was die Stimmen der Teilnehmenden in den Vordergrund rückte. Zu jedem Lied erhielt das Publikum einige Hintergrund- und Textinformationen von den Chorleuten.

Der Eintritt zum Konzert war frei, aber eine Kollekte zugunsten des Vereins «Kiev Kids» für geflüchtete Kinder, Mütter und Waisen wurde organisiert. Wer am Samstag nicht in den Genuss des Gospelchors kam, hatte auch im Sonntagsgottesdienst noch eine Chance, wo er abermals auftrat.

ANJA SCHRANZ