Youth League A: Frutigen – Tavannes 1:0

Frauen 4. Liga: Rothorn – Frutigen 2:3

Juniorinnen C: Talents Oberland – Frutigen 2:9

Juniorinnen FF-15: Sternenberg – Frutigen 1:3

FC Reichenbach

5. Liga: Obersimmental – Reichenbach 3:1

Junioren C: Gerzensee – Reichenbach 12:0

Kegeln

Der Freie Keglerverband Berner Oberland (FKVBO) hat am 8. April seine dritte diesjährige Unterverbands-Meisterschaft beendet. Der Kegelklub Enzian aus Frutigen holte gemäss Medienmitteilung bei diesen Wettkämpfen in Innertkirchen den Sieg in der Kategorie C.

Ski alpin

Raiffeisen-Trophy, Punkterennen, Engstligenalp

MU12: 1. Schranz Alexandra, Frutigen. MU14: 5. Müller Michelle, Adelboden; 8. Schmid Maria, Frutigen; 16. Steiner Lara, Adelboden; 19. Trachsel Sara, Adelboden. MU16: 3. Mürner Malea,…