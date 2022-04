Nach zweijähriger Pause wurde vorletzte Woche das Frühlingslager der Kirchgemeinde Kandergrund-Kandersteg durchgeführt – und äusserst gut besucht.

SUSANNA STUDER

Wenn sich an einem Montagmorgen in den Frühlingsferien viele Kinder vor dem Kirchgemeindehaus Kandersteg versammeln, dann ist Frühlingslagerzeit! Dieses Jahr waren 28 Kinder, vom Kindergärteler bis zum Neuntklässler, angemeldet. Zur Erzählung «Jona und der Auftrag von Gott» hatten die sechs Leiterinnen ein abwechslungsreiches und spannendes Programm zusammengestellt: in Etappen die Erzählung hören, die Fischzucht Kandersteg besuchen, Gemüsesuppe über dem Feuer kochen, spielen, basteln, Eier bemalen, einen Ausflug unternehmen und natürlich – das besondere Highlight – im Kirchgemeindehaus übernachten.

Wie jedes Jahr fand der Ausflug…