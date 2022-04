Bessere ÖV-Erschliessung

Der Nationalrat fordert den Bundesrat in einem Postulat auf zu untersuchen, ob und wie Feriendestinationen besser mit dem öffentlichen Verkehr erschlossen werden können. Die Regierung soll klären, ob eine nationale Strategie angezeigt ist: Ziele, Massnahmen, Kosten sowie die Kompetenzaufteilung zwischen Bund und Kantonen bei deren Umsetzung sind gefragt. Für den Schweizer Tourismus-Verband (STV) ist der öffentliche Verkehr ein zentraler Pfeiler für den Prozess hin zu einem nachhaltigeren Tourismus in der Schweiz, insbesondere in den Berggebieten.

Das weisse Wunder

Die Schweizerische Nationalbibliothek in Bern zeigt bis am 1. Juli 2022 die Ausstellung «Schnee. Das weisse Wunder». Diese zeichnet die Geschichte des Schnees nach und setzt sich auf spielerische,…