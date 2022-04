FUSSBALL Im Auftaktspiel letzten Mittwoch gegen Konolfingen wurde der FC Frutigen seiner Favoritenrolle nicht gerecht. Der 0:4-Rückstand in der Pause war zu gross, als dass die Partie noch hätte gedreht werden können.

TONI STOLLER

Die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Rückrundenstart waren für Frutigen aussichtsreich. Mit positiven Auftritten und ohne Niederlage in den Vorbereitungsspielen sowie nach dem erfolgreich abgehaltenen Trainingslager schien das Team für eine Aufholjagd in der Meisterschaft gerüstet. Mit dem Tabellennachbarn FC Konolfingen wartete am Mittwochabend ein unangenehmer Gegner, der sich in der Vergangenheit mehr mit seiner Zweikampfstärke als durch spielerische Komponenten ausgezeichnet hatte. Entgegen kam den Emmentalern in dieser Partie, dass sie auf fünf…