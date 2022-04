SCHWINGEN Bereits am 20. März fand die 30. Generalversammlung des eidgenössischen Frauenschwingverbands auf dem Ricken statt. Insgesamt waren 25 Stimmberechtige und drei Gäste anwesend, unter ihnen die Schwingerkönigin Diana Fankhauser. Nach der Begrüssung übergab Präsident Benjamin Beyeler das Wort an Eugen Maurer, Verkaufsleiter Schweiz der Adelbodner Mineralquellen AG. Dieser berichtete von der künftigen Unterstützung des Unternehmens als Hauptsponsor beim EFSV. Auch Diana Fankhauser gehört neu zu den unterstützten SchwingerInnen. Der Vertrag wurde am 1. April 2022 in Adelboden rückwirkend auf den 1. Januar unterschrieben. Beiderseits wird eine längerfristige Zusammenarbeit angestrebt.

Nach der Präsentation ging die GV mehrheitlich zügig voran. Bei den Verbandswahlen gab es ein paar…