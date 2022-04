SCHIESSEN Die Oberländer Kleinkaliberschützen führten auch die diesjährige DV schriftlich durch. Im Jahr 2023 hat der Verband zwei Posten zu besetzen.

Nach der Auflösung der Kleinkaliberschützen Faltschen und der Fusion der Schützen im Diemtigtal 2021 gehören dem Oberländischen Kleinkaliberschützenverband (OKSV) noch 34 Vereine an. Diese zahlen nach der letztjährigen Senkung weiterhin einen Grundbeitrag von 50 Franken sowie 10 Franken pro Schütze mit Wettkampflizenz bei der Elite und sechs Franken für JuniorInnen.

In der Kategorie U17 an den Schweizermeisterschaften in Thun holte Julia Holzer aus Kandersteg die Bronzemedaille liegend Gewehr 50 m. Zur Durchführung des Nachwuchstags vom 14. August in Thun wird noch ein(e) Wettkampfchef(in) gesucht. Dies wurde hervorgehoben im Bericht an die…