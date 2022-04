VORSCHAU Sinneserfahrungen haben in unserem Leben einen hohen Stellenwert. Sie sind ein wichtiger Faktor für die Lebenszufriedenheit, das Wohlbefinden und die geistige Gesundheit. Wir möchten unser Leben möglichst lange mit allen Sinnen (Sehen, Hören, Riechen, Tasten, Schmecken) geniessen. Daher ist es wichtig, diese bewusst zu pflegen und anzuregen. Am 20. April kommen Senioren zusammen, um gemeinsam die einzelnen Sinne zu betrachten und zu erleben. Sie erhalten Informationen und Anregungen, wie sie ihre Sinne erhalten und fördern können.

PRESSEDIENST SENIOREN FRUTIGLAND

Der Anlass findet statt am Mittwoch, 20. April 2022, 14 bis 16.30 Uhr (inkl. kleines Zvieri) im Kirchgemeindehaus Frutigen. Anmeldung bis 14. April an Senioren Frutigland, 079 208 94 45 oder per Mail an: …