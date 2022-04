Seit dem 1. März ist Marc Fuchs als neuer Küchenchef im Tropenhaus tätig. «Die Störe und Fische, Früchte und Gewürze, die hier bei uns im Berner Oberland wachsen, faszinieren mich», beschreibt er seine Ambition. Es sei einmalig, Produkte, die nur wenige Meter von der Küche entfernt wachsen, gleich verwenden zu können.

Mit Marc Fuchs hat das Tropenhaus einen Gastronomen gewonnen, der sich in der Region, aber auch mit internationalen Geschmäckern auskennt. Der 40-jährige gebürtige Oberländer aus Lauterbrunnen hat seine Lehre im Congress Hotel Seepark in Thun absolviert. Danach folgten Stationen in 4- und 5-Sterne-Hotels u.a. in Zermatt und Gstaad, später als Küchenchef im «Walliser Hof» in Saas Fee, im «The Cambrian» Adelboden und zuletzt am Blausee.

«Die Gastronomie im Tropenhaus ist so…