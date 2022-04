Ob konfirmiert oder nicht: Die reformierte Kirche lud alle, die vor 50 Jahren in der Gemeinde aus der Schule kamen, zum feierlichen Gottesdienst ein. 65 Personen folgten der Einladung und zogen am Palmsonntag feierlich in die Kirche ein.

«Hebe deine Augen auf zu den Bergen» – Pfarrerin Colette Staub wählte den bekannten Psalm 121 aus für diesen besonderen Gottesdienst zur goldenen Konfirmation. Berge und Hügel sind in der Bibel immer wieder Thema: als Grenze des Horizonts, als Mitte in der Landschaft, als Orientierungshilfe. Berge sind auch ein Ort, wo wir die eigenen Grenzen erleben können oder müssen.

Der Blick auf die während des Gottesdienstes gezeigten Fotos der eindrücklichen Bergwelt im Frutigland hat wohl so manchem Anwesenden «gheimelet». Ruth Stäger spielte auf der Orgel passend…