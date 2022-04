Was gelernt?

Corona ist vorbei. So wirkt es auf jeden Fall, wenn man sich den neusten Stand der Massnahmen anschaut – es gibt keine mehr. Warum genau die Pandemie nun vorbei sein soll, wenn die Zahlen der Ansteckungen immer noch hoch sind und damit die Risiken noch genau gleich sind wie vor ein paar Monaten, sei an dieser Stelle zwar gefragt, soll nun aber nicht diskutiert werden, da ich am Nutzen dieser Auseinandersetzung zweifle. Meine Vermutung ist ja, dass sich die Menschheit immer nur mit einer Krise aufs Mal befassen kann, und da es in Osteuropa alles andere als rosig aussieht, erklärt man nun einfach die erste Krise für beendet.

Nun stellt sich also die Frage, was wir mit diesen neu gewonnen Freiheiten am besten machen. Da wir nun nicht mehr in Isolation müssen, wenn wir uns…