SKICROSS Fürs Wochenende war auf Melchsee-Frutt der grosse Final der Audi-Skicross-Tour geplant. Aufgrund der ergiebigen Schneefälle und des Wetters konnten jedoch weder am Samstag noch am Sonntag Rennen stattfinden – also wurden die Toursieger ohne Schlusswettkampf gekürt.

Aus Sicht des «SX Riders»-Teams war der Ausfall der Finalrennen bedauerlich, da mehrere Athleten aus seinen Reihen noch die Chance gehabt hätten, wichtige Punkte zu holen und den einen oder anderen Rang gut zu machen – oder gar den Toursieg zu holen.

Für Louis Ramu aus Frutigen hat es nicht ganz gereicht: Er kann sich aber über einen zweiten Platz in der Kategorie «U16 Men» freuen. Ramu hatte mit soliden Leistungen in allen sechs Rennen regelmässig gut gepunktet.

Ihre Ambitionen auf einen neuerlichen Toursieg sehr früh…