Mitverantwortung, nicht Bevormundung

«Das Filmgesetz wird wohl kein grosses Thema sein, es gibt ja kein einziges gutes Argument dagegen», orakelte ich vor ein paar Monaten. Tja. Ungläubig habe ich zugesehen, wie in den vergangenen Wochen die windschiefen Argumente der Nein-Kampagne ernsthaft verhandelt wurden. Auch die Abstimmungsvorschau des «Frutigländers» hat mich etwas geärgert. Diese Kolumne ist für einmal also auch ein wenig «Leserbrief».

Das einzige zutreffende Argument gegen die schlecht betitelte «Lex Netflix» ist idealistisch verstandener Liberalismus: Der Staat soll nirgends regulieren. Aber der Staat reguliert natürlich sehr viel und meist mit Unterstützung der Wirtschaftskreise, die sich nun plötzlich so idealistisch geben – sei es in der Landwirtschaft, in sämtlichen…