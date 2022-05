GASTRONOMIE Die Berner Berufsvereinigung der Küchenchefs kann auf ihr 100-jähriges Bestehen zurückschauen. Das Jubiläum animierte einen Hotelier in Kandersteg zu einer besonderen Idee.

HANS HEIMANN

Eine anfänglich kleine Anzahl an Küchenchefs gründete 1922 in Bern den «Cercle des Chefs de Cuisine de Berne» (CCCB). Die Vereinigung mit ihren heute über 400 Mitgliedern feiert dieses Jahr ihen 100. «Geburtstag». In all diesen Jahren hat die CCCB Hochs und Tiefs erlebt, hat sich an Ausstellungen präsentiert, die interne Weiterbildung gefördert und Freundschaften gepflegt. Ihre Ziele waren und sind immer noch die Förderung des Nachwuchses, die Schaffung gemeinnütziger Einrichtungen für die eigenen Mitglieder und das Wahren der Interessen des Berufsstandes. Der Verband stellt auch immer ein…