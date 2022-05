SKI ALPIN Dario Büschlen aus Achseten fährt für den SK Frutigen. Melchior Hari aus Adelboden ist seit 20 Jahren Trainer beim Skiclub Adelboden und Michel Brügger ist im selben Club Aktiver. Alle drei blicken auf die Saison zurück.

MICHAEL SCHINNERLING

Dario Büschlen gehört dem Kader der Junioren BOSV Alpin an. «Da ich mir in der Vorsaison eine gute Ausgangslage mit einigen soliden Resultaten in den letzten Rennen schaffen konnte, hatte ich für die Saison 2021 / 2022 grosse Erwartungen», sagt der 23-Jährige. «Leider konnte ich meine Ziele bei Weitem nicht erreichen. Ich werde nun mit dem Sommertraining beginnen und mich auf die nächste Saison konzentrieren», so sein Fazit. Doch auch in der vergangenen Saison gab es Highlights: «Ich habe seit Langem wieder Speed-Rennen bestritten, was mir…