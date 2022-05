SOZIALES Ohne Freiwilligenarbeit würde unser Zusammenleben kaum funktionieren. Personen, die pflegende Angehörige zu Hause entlasten, leisten wertvolle Dienste.

KATHARINA WITTWER

Viele betagte oder kranke Menschen möchten möglichst lange in den eigenen vier Wänden leben und am liebsten auch zu Hause sterben. Damit dies möglich wird, braucht es Unterstützung. Öffentliche und private Institutionen können Pflege- und Haushaltarbeiten übernehmen und die Grundbedürfnisse abdecken. Doch es bleiben täglich noch viele Stunden, in denen die Angehörigen für die weitere Pflege und emotionale Unterstützung ihrer Familienmitglieder da sind. Freiwillige von beocare (siehe Kasten unten) sorgen dabei für eine wichtige Entlastung. Drei Frauen erzählen hier von ihrem Engagement.

Esther Wehrli

Die gelernte…