UKRAINEKRIEG In Frutigen leben zurzeit rund 200 ukrainische Flüchtlinge, zwei von ihnen sind Olia und Amalia Konovalenko aus Kiev. Ihr Ehemann und Vater harrt in seiner Heimat aus. Vor wenigen Tagen schilderte er in einem Brief, was seine Mutter und sein Stiefvater in Mariupol in den letzten Wochen erleben mussten.

«Liebe Freunde, ich möchte euch kurz die Situation unserer Familie schildern. Olia und Amalia konnten Kiev am zweiten Kriegstag verlassen. Meine Mutter und mein Stiefvater hatten weniger Glück. Sie leben in Mariupol – in jener Stadt, die nun die ganze Welt kennt.

Selbstverständlich habe ich vorher mit meiner Mutter gesprochen und sie gebeten, die Stadt zu verlassen. Aber weder sie noch mein Stiefvater sahen einen Sinn darin, dies zu tun. Genau wie die Mehrheit der Menschen in…