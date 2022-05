LAUFSPORT Nebst dem Wettkampf selbst stand am Sonntag ein Thema im Vordergrund: dass dies bis auf Weiteres der letzte Blüemlisalp-Lauf war. Das OK blickt auf viele schöne Anlässe zurück.

MICHAEL SCHINNERLING

OK-Präsident Aschi Zurbrügg war bereits bei der Gründung des Anlasses vor 19 Jahren dabei. Allen Läufern, Sponsoren, Helfern und Besuchern, die seither beteiligt waren, ist er sehr dankbar. «Ohne euch wäre all das nicht möglich gewesen», so Zurbrügg. Ebenfalls von Beginn an dabei war Ernst Sieber, zuständig für Infrastruktur und Technik. «Die zufriedenen Läufer im Ziel zeigten mir immer, dass es sich gelohnt hatte, bei der Organisation mitzuhelfen.»

Nachher fast sauberer als davor

Für das OK standen vor allem die Sicherheit und Gesundheit der Läufer im Vordergrund, erklärt…