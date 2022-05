NATIONALTURNEN Am Aargauer Nationalturntag in Aristau starteten 152 Turner zum Wettkampf. Die Aeschiner Brüder Remo und Adrian Schärz waren die einzigen Vertreter aus dem Frutigland. Remo muss neu in der Leistungsklasse 2 starten, wo er als jüngster Jahrgang in den Vornoten noch Punkte einbüsst. Im Bodenturnen und Hochweitsprung erreichte der starke Schwinger ordentliche Leistungen, und mit vier Siegen im Ringen und Schwingen klassierte sich der zukünftige Landwirt auf dem 5. Rang. Seinem jüngeren Bruder Adrian gelang im Steinheben und -stossen die Maximalnote. Im Hochweitsprung und Weitsprung büsste er Punkte ein, dafür gewann der gross gewachsene Schüler beide Kämpfe im Ringen. Nach dem gestellten Gang im Schwingen gegen den Urner Roman Roner verfehlte Schärz als Fünftklassierter das…