SKI ALPIN Nadja und Nils Bircher fahren im Team des NLZ Mitte. Für Nils hätte es nicht besser laufen können. Für Nadja war es die letzte Saison. Sie legt den Fokus nun aufs Studium.

MICHAEL SCHINNERLING

Nadja Bircher ist normalerweise eine Frohnatur. Beim Saisonrückblick ist davon für einen Moment jedoch nichts zu merken. «Die Erwartungen an die Saison habe ich leider überhaupt nicht erfüllt», sagt sie. Dabei war ihre Motivation hoch und die Ziele waren klar gesteckt. «Ich erhoffte mir eine bessere Saison als letztes Jahr, ausserdem wollte ich schneller werden. Beides hat nicht funktioniert. Die Resultate waren sogar noch schlechter als im letzten Jahr, was mich wirklich deprimiert hat.» Was falsch lief, wusste Bircher selber nicht so genau. «Rückblickend denke ich, dass ich zu Beginn der…