LAUFSPORT Rund 350 LäuferInnen im Alter zwischen 4 und 15 Jahren starteten am vergangenen Samstag in Frutigen am 50. «Chandertaler». Das Wetter, schon fast traditionell eher kalt, aber wenigstens trocken, war für die Teilnehmenden absolut ideal.

FRANZISKA KAUFMANN

Für die Jubiläumsausgabe eines der grössten Jugendsportanlässe entschied sich das OK, den Wettkampfmodus leicht anzupassen. Für die Austragung 2021 hatte man schon entschieden, nur noch einen Vorlauf durchzuführen, was den Druck auf den Zeitplan merklich reduzierte. Neu eröffneten die Sprints über 80m und 60m den Tag. Auch bei der diesjährigen Austragung hielt der Trend an, dass gegen oben die Teilnehmerzahl stark zurückging. Im Jahrgang 2007 starteten lediglich drei TeilnehmerInnen.

Im Anschluss an die Vorläufe wurden «die…