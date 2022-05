Am Schrenzigraben im Adelbodner Vorschwand haben die lange angekündigten Bauarbeiten für eine Verbesserung des Hochwasserschutzes begonnen. Seit zwei Wochen wird oberhalb der Dorfstrasse an einer Betonmauer gebaut, welche die Gebäude am oberen Schrenziweg vor einer Überschwemmung schützen soll. Die Arbeiten dauern bis Ende Juni.

Von Spätsommer bis November werden oberhalb des «Chefihüsis» Schwellen eingebaut, die das Bächlein nach starken Regenfällen zähmen sollen. Der Zugang zu den Gebäuden bleibt für alle Anwohner während der gesamten Bauzeit gewährleistet.

Die Behörden schätzen das Schadenspotential im Vorschwand als gross ein, sollte der Schrenzigraben bei Unwettern durch Geröll und Baustämme verstopft werden und das Wasser deshalb bis ins Dorf gelangen.

Der Graben ist tschentenseitig…