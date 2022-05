Kürzlich wurde unweit der Niesen-Talstation die Brücke über die Kander wiedereröffnet. Ein mehrköpfiges Team aus Bauingenieuren hatte das innovative Sanierungsprojekt im Auftrag der Gemeinde Aeschi und in Zusammenarbeit mit regionalen Kräften sowie Forschern der ETH Lausanne ermöglicht.

Wanderer, Spaziergänger und Velofahrer überqueren an einem milden Donnerstagnachmittag Ende April die Brücke – so selbstverständlich, als wäre es noch nie anders gewesen. Tatsächlich steht die Stahlkonstruktion schon über ein Jahrhundert in Mülenen direkt neben der Talstation der Niesenbahn. Doch erst seit ein paar Tagen ist das Bauwerk vollständig erneuert und wieder offiziell für sämtlichen Verkehr freigegeben.

Das Sanierungsprojekt wurde durch einen Baukredit der Gemeinde in Höhe von 850 000 Franken…