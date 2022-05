Blick in die Katzenauffangstation Frutigen

Mehrheitlich Frauen und Kinder wollten am vergangenen Samstag einen Blick in den für die BesucherInnen abgesperrten Raum und vor allem auf die Katzen werfen. Bereits wenige Wochen nach der Eröffnung des «Cat’s INN» in Frutigen warten aktuell zehn Tiere auf ein Plätzli. Die Initiantinnen Marlies Maier (l.) mit Stubentiger Jane und Valerie Richard mit Mikado sowie die Töchter der Betreuerinnen widmen sich in ihrer Freizeit der Katzenauffangstation.

TEXT / BILD: KATHARINA WITTWER

Infos zu Cat’s INN und Spendemöglichkeiten finden Sie in unserer Web-Link-Übersicht unter www.frutiglaender.ch/web-links.html.ch