Musik, Gesang und Besinnliches

Freunde des Jodelgesangs flohen am Samstagabend vor der Hitze und genossen in der reformierten Kirche Jodellieder und Naturjutze. Eingeladen hatten die Jodlerklubs Frutigen und Alpenrösli Kandergrund (Bild) sowie das Duett Res und Markus. Mit der Melodie des Liedes «Schön isch’s wohl a mängem Ort», gespielt auf der Orgel, eröffnete Willy Heger den Abend. Zwischen den Vorträgen, Jodelliedern und Naturjutzen richtete Heger besinnliche Worte zum Thema Nächstenliebe an die Anwesenden. Passend zu diesem Thema wurden die ZuhörerInnen mit dem Lied «Nächschteliebi», einer Komposition von Stephan Haldemann, in den Sonntag entlassen.

TEXT / BILD: KATHARINA WITTWER