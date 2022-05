Nachwuchs auf der Weide

Kurz vor Ostern wurde auf der Lama-Farm in Aeschiried das erste Alpaka in diesem Jahr geboren. Nach einer Tragzeit von elfeinhalb Monaten werden in den nächsten Tagen weitere Alpaka- und Lamastuten ihre Jungen zur Welt bringen. Um Inzucht zu vermeiden, holt sich die Besitzerfamilie Luginbühl im Vorsommer jeweils Stiere mit «fremdem Blut» in ihre Herde.

TEXT / BILD: KATHARINA WITTWER