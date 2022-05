Ein Sport für Generationen

SCHIESSEN Letztes Wochenende beim Amtsschiessen in Krattigen wurde wieder einmal deutlich, dass der Schiesssport keine Altersgrenzen kennt. In der zweitklassierten Gruppe «Gemsbock» der Schützengesellschaft Reichenbach beträgt die Altersdifferenz vom jüngsten (Levin von Känel) zum ältesten (Bernhard Mani) Teilnehmer ganze 59 Jahre. Es gibt sicher nicht viele Sportarten, in denen mehrere Generationen in derselben Kategorie antreten können.

Auf dem Bild zu sehen ist die Gruppe «Gemsbock» mit (v.l.) Hansueli Mosimann, Martin Lengacher, Andreas Roth, Bernhard Mani und Levin von Känel.

BILD / TEXT: MARCEL MARMET