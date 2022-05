VORSCHAU Vom 17. bis 19. Juni messen sich in Kandersteg die besten Bowls-SpielerInnen des Landes an der Schweizermeisterschaft. Diese britische Kugelsportart, in der es darum geht, eine Art «Kugel» (bowl) so nahe wie möglich an eine kleinere heranzulegen, wird unter dem Dach der Kunsteisbahn gespielt. Bis auf die Tatsache, dass Bowls ein ideales Schlechtwetterprogramm ist, bietet sich dieser Sport auch als Gesellschaftsspiel an – unter Freunden, mit der Familie oder als Firmenanlass (Reservation erforderlich). Im Anschluss an das Spiel kann man sich im Restaurant SportPub mit Essen und Getränken stärken. Die neue Pächterin Britta Rosser bedient ab dem 2. Juni bis Ende Juli jeweils von Dienstag bis Samstag von 16 Uhr bis 23.59 Uhr Gäste.

PRESSEDIENST GENOSSENSCHAFT KUNSTEISBAHN

Ab August…