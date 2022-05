Die «Blue Book Boys» (BBB) aus dem Simmental waren zu Gast im «Adler» in Frutigen. Schon lange vor der Türöffnung standen die Gäste vor dem Konzertlokal. Nach dem ersten Stück der Simmentaler Band war klar, warum.

MICHAEL SCHINNERLING

Irgendwie war einiges nicht so wie sonst. Das Publikum sah aus, als würde im Landhaus Adler ein 1950er-Jahre-Film gedreht. Sie sollten nicht enttäuscht werden: Der Sound der «Blue Book Boys» fuhr voll ein. Schon das erste Stück «One After 909» von den Beatles brachten die drei Musiker kraftvoll rüber. Kein Wunder, ist doch Kohli ein extremer Beatles-Fan. Auch als die drei später mit dem reinrassigen Blues «Key To The Highway» loslegten, war das Publikum hingerissen von Kohlis Stimme. Zwischendurch half Bezzu beim Singen mit, etwa bei «Wish You Were…