FUSSBALL Dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte holt sich das Frutiger 3.-Liga-Team auswärts gegen den FC Steffisburg die drei Punkte. Mit diesem Sieg festigen die Frutiger den fünften Platz in der laufenden Meisterschaft.

TONI STOLLER

Im Spiel gegen den FC Steffisburg wollte der FC Frutigen zeigen, dass er in dieser Saison weiterhin mit den Topteams mithalten kann. Frutigens Trainerduo musste erneut auf viele verletzte, angeschlagene und abwesende Spieler verzichten. Trotzdem waren sie von der Qualität der noch einsetzbaren Akteure vollumfänglich überzeugt. Für die Zwillinge Björn und Tim Schmid ging ein Traum in Erfüllung. Die beiden A-Junioren-Spieler wurden erstmals gemeinsam in die erste Mannschaft berufen und kamen auch zum Einsatz.

Die Frutiger wurden von ihren…