TENNIS Mit nur gerade drei Siegen und zwei Unentschieden ist die Ausbeute aus den elf am Wochenende gespielten Partien für den TC Frutigen mager. Nach zwei gespielten Interclub-Runden wird es für einige Teams sehr schwer, doch noch die Aufstiegsspiele zu erreichen.

BARBARA WILLEN

In den oberen Ligen werden drei Interclub-Runden gespielt. Die beiden Gruppenersten spielen Aufstiegsspiele gegen neue Gegner, während die Dritt- und Viertklassierten in die Abstiegsrunde müssen. Der Modus ist hart, jeder Punkt zählt. Dieses Jahr finden sich einige der Frutiger Teams in sehr ausgeglichenen Gruppen wieder – so zum Beispiel die Zweitligaherren oder die Zweitligadamen 30+. In diesen Gruppen sind die vier Mannschaften innerhalb von zwei Punkten klassiert. Erschwerend kommt bei den Damen hinzu, dass…