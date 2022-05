Viele klettern zur eigenen Freude auf hohe Berge. Anders Salomé Glarner: Sie steigt im Juni auf den Kilimanjaro (Tansania) und sammelt damit Geld für Kinder in extremer Armut.

KATHARINA WITTWER

Vor mehr als zehn Jahren übernahm Salomé Glarner eine Patenschaft für ein Kind in Kenia, vermittelt von der christlichen Organisation Compassion. Ihr finanzieller Betrag ermöglicht einem inzwischen 18-jährigen Mädchen den Schulbesuch und anschliessend eine Ausbildung. Die bevorstehende Reise im Juni veranlasste Glarner dazu, eine weitere Patenschaft – diesmal in Tansania – zu übernehmen. Via Briefwechsel steht sie mit ihren Patenkindern in Kontakt. «Wir sind privilegiert, wachsen in einem Land auf, in dem es genug von allem für alle gibt. Aus Dankbarkeit unterstütze ich andere», lautet die Devise…