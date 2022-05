Am vergangenen Samstag eröffnete Scarlett Merian im traditionellen Haus Friedegg das Café Friedegg.

IRENE HEBER

Wenn man das neue Café betritt, empfängt einen sofort eine Atmosphäre des Wohlbehagens. Im Raum ist viel Holz verarbeitet, auch an der Decke finden sich grosse, sichtbare Holzbalken und an zwei Wänden Backsteinziegel. Man kann an grossen oder kleineren Holztischen sitzen oder einzeln an den grossen Panoramafenstern Platz nehmen. Diese bieten eine überwältigende Aussicht auf das Justistal und den Thunersee bis hin zum Schloss Thun. Direkt vor den Fenstern leuchten grüne Wiesen. Auch das Backsteindesign an der Querwand mit der imposanten Kaffeemaschine und dem Zubehör trägt dazu bei, dass Gäste sich wohlfühlen.

«Mein Mann Urs, der ein Flair für Einrichtungen hat, und ich selbst…