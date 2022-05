An der Ecke Falken- / Kanderstegstrasse hat Ali Abdullah vor knapp zwei Monaten einen Barbershop eröffnet. Ein Geschäft vor allem – aber nicht ausschliesslich – für Männer.

MARCEL MARMET

«Ich habe im Internet nachgeschaut und gesehen, dass es in Frutigen noch keinen Barbershop gibt», sagt Ali Abdullah, Inhaber des neuen Geschäfts im Haus des «Falken», wo vorher das Reisebüro beheimatet war. Der Kurde aus Syrien betreibt das Geschäft erst seit eineinhalb Monaten und spricht vor allem die männliche Kundschaft an. «Für Kurzhaarfrisuren können sich gerne auch Frauen bei mir melden, bei langen Haaren bin ich dann doch nicht die richtige Adresse», erklärt Abdullah mit einem Lächeln. Er ist seit acht Jahren in diesem Business tätig und hatte einen Betrieb in Biel, den er jedoch verkauft hat. Bis…