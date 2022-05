VORSCHAU Das Cat’s INN in Frutigen ist bezugsbereit. Aus diesem Anlass laden die Initiantinnen Valerie Richard und Marlies Maier am 7. Mai von 10 bis 16 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein. Die beiden Frauen möchten sich so bei den vielen Spendern und Unterstützern bedanken und Einblick in die neue Katzenauffangstation geben. Die ersten Katzen konnten bereits in die Station einziehen und werden dort liebevoll umsorgt, bis für sie ein neues Zuhause gefunden werden kann. Den Betreiberinnen ,Frau Maier und Frau Richard, ist es sehr wichtig, dass die vielen UnterstützerInnen sehen, dass ihre Spende für den Umbau und die Einrichtung der Station genutzt wurde und letztendlich den Katzen zugute kommt. Sie hoffen, dass sie sich am 7. Mai bei vielen Unterstützern auch persönlich bei Kaffee und…