VORSCHAU Das naturverbundene Leben interessiert Selin Brönnimann, aufgewachsen in Kaufdorf, seit sie ein Kind war. Bei ihrer Gotte verbrachte sie viele Stunden rund um die kleinbäuerliche Vieh- und Landwirtschaft. Besonders angetan haben es ihr die Pferde. Lernfreude und Wissensdurst führten die 27-jährige gelernte Bäckerin/Konditorin und Absolventin einer höheren Tourismusfachschule 2019 in die Heimat von Pippi Langstrumpf. Dort verbrachte sie mehrere Monate in verschiedenen Gastfamilien und erhielt umfangreiche und inspirierende Einblicke in den Alltag und in die Lebensmittelproduktion im ländlichen Schweden. Zu ihren Begegnungen und Erlebnissen hat Selin Brönnimann eine kurzweilige digitale Diashow produziert. Nebst Bildern und Geschichten aus dem Alltag der Gastfamilien präsentiert…