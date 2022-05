SKI ALPIN Niklas Trummer bestätigte dieses Jahr den Titel als U18-Schweizermeister. Seine Erwartungen an die letzten Monate haben sich grösstenteils erfüllt.

MICHAEL SCHINNERLING

Seit dem JO-Alter fährt Niklas Trummer im Kader des BOSV, und die letzte Saison lief für den Adelbodner sehr gut. Sein Lohn: Der Aufstieg ins nächsthöhere Kader (NLZ-Mitte.) «Meine Erwartungen an die Saison haben sich grösstenteils erfüllt», erklärte Trummer. «Ich konnte den Schweizermeistertitel U18 im Super-G von letzter Saison bestätigen und erreichte den gleichen Titel auch in der Disziplin Slalom.» Zudem habe er seine FIS-Punkte in jeder Disziplin verbessern können. «Die Swiss-Cup-Gesamtwertung schloss ich als Jahrgangsbester ab.»

In guter Erinnerung bleibt Trummer die Kamerafahrt als Vorfahrer am…