Welch schlimme Nachricht: Gleich mehrere Mütter wurden entführt, und Kommissar Chlobig tappt im Dunkeln. Das Theater der Klasse 5 / 6 B der Schule Widi versprach Spannung. Die SchülerInnen nahmen das Publikum mit in die Krimiwelt.

BARBARA WILLEN

Rollen lernen, üben, Kostüme suchen: Die Vorbereitungen für die Vorstellungen hatten einige Zeit in Anspruch genommen. In der vergangenen Woche war es dann soweit: Die Fünft- und Sechstklässler führten ihren Krimi «der verzwacktischt Fall vom Kommissar Chlobig» vor Publikum auf. Die beiden Hauptproben und zwei Vorstellungen waren jeweils gut besucht und von Aufführung zu Aufführung wuchsen die Schauspieler mehr und mehr in ihre Rollen hinein. Für jede und jeden wurde eine passende Figur gefunden, einige Kinder hatten sogar Doppelrollen. Dies…