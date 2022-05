TURNEN Am letzten Samstag konnten sich die Turnerinnen des GETU Frutigen nach zwei langen Jahren wieder an der Frutigland-Meisterschaft in der Widi-Turnhalle messen.

Die Freude war entsprechend gross und die Nervosität bereits im Training am Vorabend deutlich spürbar, war es doch für die jüngsten Turnerinnen der erste Wettkampf überhaupt.

In diesem Jahr konnten die Mitglieder des GETU Frutigen mit den motivierten TurnerInnen der Gastriegen aus Adelboden, Spiez-Einigen, Heimberg, Grindelwald und Brig um die begehrten Medaillen wetteifern. Den ganzen Tag über wurde mit viel Elan an den Geräten Boden, Reck, Sprung, Schaukelringen und Barren geturnt und es wurden Höchstleistungen erbracht. Trotz grosser Nervosität gelang es den TurnerInnen, den Wertungsrichtern und dem zahlreich erschienenen…