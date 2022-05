VORSCHAU Am kommenden Wochenende startet in Frutigen die Badi-Saison. Die verschiedenen Parteien, die sich auf dem Areal befinden, haben zu diesem Zweck gemeinsam ein Eröffnungsfest unter dem Titel «Welcome Summer» auf die Beine gestellt. Es soll ein «Dorffest» mit einem vielfältigen Programm stattfinden, das für jede Generation etwas zu bieten hat. Während das Hallen- und Freibad am ganzen Wochenende Gratiseintritt gewährt, bietet das Frutigresort nebst Gastronomie, Minigolf, Kinderspielplatz und Kletterturm auch eine Hüpfburg sowie am Samstagnachmittag eine Kinderdisco und eine Schaumparty. Am Abend sorgt auf der Terrasse das Schwyzerörgeliquartett Vis à Vis für Unterhaltung. Im Kinderhort wird Madgalena aus Ballons Tiere formen, zudem wird ein Kinderschminken angeboten. Das Tropenhaus…