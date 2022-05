Präsidentin Alice Morosoli freute sich am letzten Donnerstag, die anwesenden Mitglieder des Vereins claro-Weltladen Frutigen zur 35. Vereinsversammlung zu begrüssen. claro Frutigen schaut auf ein stabiles Geschäftsjahr zurück. Das schlug sich auch in einem Gewinn von 5154 Franken nieder. Diese Mittel sind willkommen, um ein kleines Polster an Eigenmitteln und Spenden an Fair-Trade-Organisationen zu ermöglichen. Dieser Erfolg ist auch auf die Freiwilligenarbeit des Ladenteams und die umsichtige Ladenleitung zurückzuführen.

Die Vorstandsmitglieder Christine Egger, Therese Feuz, Alice Morosoli und Margrit Wandfluh wurden für ein weiteres Jahr bestätigt. Die beiden Revisorinnen, Martina Feuz und Marianne Trachsel, wurden ebenfalls wiedergewählt.

Auch im neuen Vereinsjahr wird den FrutigerInnen…