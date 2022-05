KORRIGENDUM In der letzten Ausgabe druckten wir ein Bild ab, das vermeintlich das OK des Blüemlisalp-Laufs zeigte. Auf dem Foto waren allerdings Mitglieder des Lauftreffs Spiez zu sehen, von denen lediglich eines dem OK des Blüemlisalp-Laufs angehört. Nachfolgend seien deshalb die richtigen OK-Mitglieder genannt:

Präsident: Aschi Zurbrügg / Zeitmessung: Reto Lauber / Strecke: Hans-Ueli Sieber / Verpflegung: Chrigel Wenger / Finanzen: Laura Bieri / Sekretariat: Judit Münger / Werbung: Petra Augstburger / Infrastrukur: Jakob Schmid / Infrastruktur: Aschi Sieber / Infrastruktur: Beat Bettschen / Festwirtschaft: Andreas Sieber.

Wir bitten, die Verwechslung zu entschuldigen. Ein Gruppenfoto des OK liegt dem «Frutigländer» leider nicht vor.

REDAKTION