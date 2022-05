Frieda Vogel wurde am 27. März 1920 als Tochter des Johann Friedrich und der Anna, geborene Rieder, in Frutigen geboren. Hier wuchs sie zusammen mit Fritz, ihrem fünf Jahre älteren Bruder, auf. Als sie elf Jahre alt war, starb ihr Vater an Magenkrebs. Ihre Mutter führte ein Tante-Emma-Lädeli. Um die Familie durchbringen zu können, verdiente sie an zahlreichen Tagen beim Putzen und Waschen Geld dazu. Somit war Frieda oft sich selbst überlassen. Schon während der Schulzeit war Frieda um keine Antwort verlegen. Ihr Lehrer erwischte sie einmal während des Unterrichts, als sie unter dem Pultdeckel Erdnüsschen ass. Er stellte sie zur Rede: «Vogel, was machst du da?» Keck erwiderte sie, dass es nicht vergebens heissen würde «Vögeli, friss oder stirb…»! Nach diesem Satz konnte sich auch der…