Ausserordentliche Gemeindeversammlung am 13. Juni 2022

Weil im Frühjahr 2022 sehr viele Geschäfte in der Kompetenz der Stimmberechtigten anstehen, hat der Gemeinderat entschieden, dass neben der ordentlichen Frühjahrs-Gemeindeversammlung eine ausserordentliche Versammlung stattfinden soll. Als Termin wurde der Montag, 13. Juni 2022, 20 Uhr bestimmt (Turnhalle Adelboden). Am Dienstag, 7. Juni 2022, findet um 20 Uhr eine Informationsveranstaltung im Schulhaus Hirzboden statt. Der Gemeinderat informiert an dem Anlass über die traktandierten Geschäfte.

Alle Unterlagen zu den Geschäften der Gemeindeversammlung liegen 10 Tage vor der Versammlung mit den gemeinderätlichen Anträgen während der ordentlichen Schalteröffnungszeiten in der Gemeindeverwaltung auf. Das Reglement «Werterhalt für…