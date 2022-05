SCHWINGEN Der gestellte Schlussgang zwischen Curdin Orlik und Kilian von Weissenfluh hatte zur Folge, dass am Seeländischen Schwingfest in Oberwil gleich fünf Sieger ausgerufen wurden – unter ihnen zwei Schwinger aus dem Frutigland.

WERNER FRATTINI

Die Ausgangslage am «Seeländischen» war nach fünf Gängen klar: Im Falle eines gestellten Schlussganges würden sich mehrere Schwinger den ersten Rang teilen müssen. Obwohl die beiden Oberländer Curdin Orlik und Kilian von Weissenfluh einander im finalen Gang nichts schenkten, fand keiner von ihnen ein Siegesrezept. Zwar gab es in den zwölf Minuten einige heisse Situationen, doch der entscheidende Wurf wollte niemandem gelingen. So teilten sich am Ende die drei Oberländer Curdin Orlik, Kilian von Weissenfluh und Hanspeter Luginbühl zusammen mit…