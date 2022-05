TENNIS Am vergangenen Wochenende trugen die Teams vom TC Adelboden die dritte Runde des diesjährigen Interclubs aus – mit unterschiedlichem Erfolg.

In Adelboden mussten sich am Sonntag die einheimischen Drittliga-Damen um Maria Zimmermann, Pia Marcon, Michelle Willen und Anja Baumann ein erstes Mal in dieser Saison geschlagen geben. Die gegnerische Mannschaft aus Neufeld war an diesem Tag zu stark und kehrte mit einem 5:1-Sieg ins Unterland zurück. Einzige Siegerin bei den Adelbodnerinnen war Anja Baumann, die einen klaren und damit auch einen Ehrensieg feiern konnte.

Herren 1: Bereit für die Aufstiegsrunde

Für die Zweitliga-Herren wäre ein 7:2-Sieg nötig gewesen, um die Aufstiegsspiele sicher zu erreichen. Die vier topgesetzten Spieler starteten ihre Einzel um 10 Uhr zu Hause in…