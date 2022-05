Ida Bühler wurde am 18. Februar 1921 in Faltschen geboren, wo sie auch sämtliche Schulen besuchte. Mit Maria hatte Ida eine drei Jahre ältere Schwester.

Als Ida zweieinhalb Jahre jung war, verstarb ihre Mutter nach längerer schwerer Krankheit. Nach dem Verlust fand Ida zusammen mit ihrem Vater Obhut bei der Grossmutter. Drei Jahre später lernten sie dann ihre Stiefmutter kennen. Ida genoss eine strenge, aber gute und liebe Erziehung. Ihre Stiefmutter führte Ida auch auf den christlichen Weg.

Nach dem Schulaustritt ging Ida diversen Aushilfsstellen nach, etwa in der Spitalküche in Frutigen.

1954 heiratete sie ihren Mann Adolf Bühler aus Aeschi. Ihre drei gemeinsamen Kinder Elsa, Rosmarie und Adolf machten die Familie perfekt. Leider wurde dieses Familienglück getrübt, als Tochter Rosmarie…