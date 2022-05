FUSSBALL Am vergangenen Samstagvormittag dominierten Dutzende Kinder das Geschehen auf dem Gand in Kien. Der FC Reichenbach hatte ein F-Junioren-Turnier organisiert. Dabei wurden Neuerungen umgesetzt, die bei den Jungspunden das Fussballspiel fördern sollen. Tatsächlich freuten sich die kleinen Kicker denn auch an vielen Toren.

MICHAEL MAURER

«Wir hatten das Brack-Turnier zum ersten Mal organisiert», erklärte F-Junioren-Trainerin Sabine Maier, nachdem am letzten Samstagmittag der grösste Trubel vorüber war. «Es war alles neu», blickte Trainerkollege Roger Lehnherr auf die beiden vorangegangenen, sehr intensiven Stunden zurück.

Auf dem Rasen rannten denn auch zig Kinder in den Dresses der Fussballclubs Frutigen, Konolfingen, Lerchenfeld und Reichenbach herum und sorgten für eine…