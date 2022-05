VORSCHAU Am kommenden Samstag findet im Hotel Simplon das traditionelle Jahreskonzert der Musikgesellschaft Frutigen statt. Unter der Leitung von Pietra S. Valsangiacomo bietet die «Frutigmusig» ein abwechslungsreiches Programm rund ums Thema Wasser. Viele bekannte und weniger bekannte Melodien aus allen Sparten werden zum Besten gegeben. Sie alle tragen einen Titel, der das Motto enthält – ob Fluss, See oder Meer. Auch ein Solist und ein zünftiger Marsch dürfen am diesjährigen Konzert nicht fehlen. Die ZuhörerInnen dürfen gespannt sein, wie vielfältig das Thema Wasser sein kann.

PRESSEDIENST MG FRUTIGEN

Jahreskonzert: Samstag, 28. Mai, 20 Uhr. Ort: Hotel Restaurant Simplon, Frutigen. Eintritt: Erwachsene 12 Franken, Kinder gratis.